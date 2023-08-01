Масштабный крестный ход: по Сыктывкару пронесли ковчег с мощами Георгия Победоносца
- 19:00 1 августа
- 16+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре прошел масштабный крестный ход. Поводом тому стало прибытие в столицу Коми святыни — ковчега с частицей мощей святого Великомученика Георгия Победоносца. В шествии приняли участие несколько сотен горожан. Святыню из храма вынес глава Коми Владимир Уйба.
В 15:30 в Свято-Стефановском Кафедральном соборе прошел молебен над мощами Святого Великомученика. Сотни прихожан пришли помолиться в храм, также к святыне прибыл глава Коми Владимир Уйба и мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
После молебна перед прихожанами выступил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Владыка Питирим.
“Сегодня торжественный день. Сегодня мы молились в божественной литургии о мире всего мира, предстоящей власти гражданской, потому что только господь может вразумлять людей высокого положения. Сегодня мы молились, чтобы сплоченность была у всех перед мощами святого великомученика”, — отметил Владыка Питирим.
После речи архиепископа Сыктывкарского выступил глава республики.
“Дорогие братья и сестры. Это были два дня радости, не только у православных, потому что господь един. Эти два дня были наполнены радостью, молитвой. За эти дни многие наши ребяты были спасены вашими молитвами. Мы ратуем и молимся за победу, за честную победу. Победа будет за нами. Чем меньше будет распрей, тем быстрее мы победим. Слава Богу за все!” — произнес речь Владимир Уйба.
После речи губернатор республики лично взял в руки святыню и нес ее во время крестного хода.
Почти километровая колонна выстроилась из людей и спустилась вниз от храма в Кировский парк в сторону национальной галереи. Крестный ход сопровождали сотрудники полиции и скорая помощь. Посты ДПС стояли по всему пути крестного хода.
Многие присоединились к шествию уже после молебна.
“Я не смогла попасть в храм из-за огромного количества людей. А так, очень хотела попасть на крестный ход, даже с работы отпросилась”, — высказалась одна из сыктывкарок, которая участвовала в крестном ходу.
Жаркая погода не помешала верующим пройтись под палящим солнцем.
“Как такое можно упустить из-за какой-то погоды. Это немыслимо. Жара — не препятствие”, — поделилась другая участница крестного хода.
“Я молюсь за здоровье. Такое только у Бога можно просить. Таблетки эти прозападные не помогают”, — рассказала женщина.
Крестный ход отправился в сторону аэропорта, откуда мощи святого улетят в другой регион России.
Напомним, в Сыктывкар ковчег святого Георгия Победоносца прибыл 30 июля. 1 августа в Стефановском состоялась божественная литургия и молебен о Победе. Мощи святого побывают в 89 регионах страны.
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