Масштабный крестный ход: по Сыктывкару пронесли ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Сыктывкаре прошел масштабный крестный ход. Поводом тому стало прибытие в столицу Коми святыни — ковчега с частицей мощей святого Великомученика Георгия Победоносца. В шествии приняли участие несколько сотен горожан. Святыню из храма вынес глава Коми Владимир Уйба.

В 15:30 в Свято-Стефановском Кафедральном соборе прошел молебен над мощами Святого Великомученика. Сотни прихожан пришли помолиться в храм, также к святыне прибыл глава Коми Владимир Уйба и мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

После молебна перед прихожанами выступил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Владыка Питирим.

“Сегодня торжественный день. Сегодня мы молились в божественной литургии о мире всего мира, предстоящей власти гражданской, потому что только господь может вразумлять людей высокого положения. Сегодня мы молились, чтобы сплоченность была у всех перед мощами святого великомученика”, — отметил Владыка Питирим.

После речи архиепископа Сыктывкарского выступил глава республики.