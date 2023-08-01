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В Сыктывкар приехали верующие со всей Коми, чтобы приложиться к мощам Георгия Победоносца

В Сыктывкар приехали верующие со всей Коми, чтобы приложиться к мощам Георгия ПобедоносцаФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре в Свято-Стефановский Кафедральный собор прибыл ковчег с частицей мощей святого Великомученика Георгия Победоносца. 1 августа в храме состоялась божественная литургия и молебен. Сотни людей со всей Республики Коми собрались в соборе, чтобы приложиться к святыне. Журналист издания “Про Город” побывал на месте событий. 

В столицу Коми святыня прибыла 30 июля. Ковчег с мощами будет находиться в городе до 1 августа. Сыктывкар стал одним из сотни городов России, в которых побывает ковчег с мощами святого. Святыня объедет 89 регионов страны. 

Все три дня собор круглосуточно принимал прихожан, которые желали прикоснуться к мощам святого Георгия Победоносца. 

1 августа в храме прошла божественная литургия и молебен о Победе. 

У самого входа в собор стояла полиция. Чтобы войти, необходимо было пройти через рамку металлоискателя. Церковные песнопения были слышны даже на улице. 

В собор прибыли верующие со всей республики.

“Я приехала из Корткеросского района ради святыни. Очень давно мечтала увидеть ее. Я молюсь за всех наших солдат, которые защищают нас в зоне боевых действий”, — сообщила прихожанка Раиса. 

“Я сама с Удорского района. Приходила сюда, в храм, все три дня. Я молилась, чтобы у моих близких было крепкое здоровье”, — поделилась жительница Коми Галина. 

“Я из Усинска. Даже не знала, что приедут в Сыктывкар мощи святого Георгия Победоносца. Мне знакомые рассказали. И я решила не упускать такой шанс”, — отметила женщина.

К мощам святого собралась очередь порядка 50 человек. 

У храма дежурила скорая помощь и полиция. 

Всероссийский молебен о Победе и принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России начались 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

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