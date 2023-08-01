В Сыктывкар приехали верующие со всей Коми, чтобы приложиться к мощам Георгия Победоносца
- 12:00 1 августа
- 16+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в Свято-Стефановский Кафедральный собор прибыл ковчег с частицей мощей святого Великомученика Георгия Победоносца. 1 августа в храме состоялась божественная литургия и молебен. Сотни людей со всей Республики Коми собрались в соборе, чтобы приложиться к святыне. Журналист издания “Про Город” побывал на месте событий.
В столицу Коми святыня прибыла 30 июля. Ковчег с мощами будет находиться в городе до 1 августа. Сыктывкар стал одним из сотни городов России, в которых побывает ковчег с мощами святого. Святыня объедет 89 регионов страны.
Все три дня собор круглосуточно принимал прихожан, которые желали прикоснуться к мощам святого Георгия Победоносца.
1 августа в храме прошла божественная литургия и молебен о Победе.
У самого входа в собор стояла полиция. Чтобы войти, необходимо было пройти через рамку металлоискателя. Церковные песнопения были слышны даже на улице.
В собор прибыли верующие со всей республики.
“Я приехала из Корткеросского района ради святыни. Очень давно мечтала увидеть ее. Я молюсь за всех наших солдат, которые защищают нас в зоне боевых действий”, — сообщила прихожанка Раиса.
“Я сама с Удорского района. Приходила сюда, в храм, все три дня. Я молилась, чтобы у моих близких было крепкое здоровье”, — поделилась жительница Коми Галина.
“Я из Усинска. Даже не знала, что приедут в Сыктывкар мощи святого Георгия Победоносца. Мне знакомые рассказали. И я решила не упускать такой шанс”, — отметила женщина.
К мощам святого собралась очередь порядка 50 человек.
У храма дежурила скорая помощь и полиция.
Всероссийский молебен о Победе и принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России начались 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.
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