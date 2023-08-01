В Сыктывкар приехали верующие со всей Коми, чтобы приложиться к мощам Георгия Победоносца

В Сыктывкаре в Свято-Стефановский Кафедральный собор прибыл ковчег с частицей мощей святого Великомученика Георгия Победоносца. 1 августа в храме состоялась божественная литургия и молебен. Сотни людей со всей Республики Коми собрались в соборе, чтобы приложиться к святыне. Журналист издания “Про Город” побывал на месте событий.

В столицу Коми святыня прибыла 30 июля. Ковчег с мощами будет находиться в городе до 1 августа. Сыктывкар стал одним из сотни городов России, в которых побывает ковчег с мощами святого. Святыня объедет 89 регионов страны.

Все три дня собор круглосуточно принимал прихожан, которые желали прикоснуться к мощам святого Георгия Победоносца.

1 августа в храме прошла божественная литургия и молебен о Победе.

У самого входа в собор стояла полиция. Чтобы войти, необходимо было пройти через рамку металлоискателя. Церковные песнопения были слышны даже на улице.

В собор прибыли верующие со всей республики.

“Я приехала из Корткеросского района ради святыни. Очень давно мечтала увидеть ее. Я молюсь за всех наших солдат, которые защищают нас в зоне боевых действий”, — сообщила прихожанка Раиса.