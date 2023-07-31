В Сыктывкар прибыли мощи святого Георгия Победоносца

Вчера, 30 июля, в Коми прибыл ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца. Святыню лично доставил в Свято-Стефановский кафедральный собор глава региона Владимир Уйба.



Напомним, Сыктывкар стал одним из ста городов России, в которых побывает святыня. В столице республики мощи пробудут до первого августа. Все эти дни собор круглосуточно будет принимать прихожан, что желают прикоснуться к мощам святого.



Во вторник, первого числа, с 9 до 11 утра состоится божественная литургия и молебен. А в 16 часов пройдет крестный ход от собора до Национальной галереи, присоединиться к которому могут все желающие.



Маршрут принесения мощей великомученика начал свое движение из Свято-Троицкой Сергиевой лавры шестого июля. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла до сентября святыня посетит все субъекты России.



Ранее, в ноябре 2022 года, в Коми привозили икону казанской Божьей Матери. Православные могли приложиться к иконе в Православном Свято-Казанском храме. Тогда божественную литургию для прихожан провел сам архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.