В Коми двое детей попали в больницу из-за аномальной жары

В Коми с 28 по 30 июля в медучреждения региона с жалобами на солнечный удар поступило 12 обращений, при этом в двух случаях жалобы на плохое самочувствие были у детей. Об этом сообщает БНК со ссылкой на Минздрав по Республике Коми. При этом в большинстве случае от госпитализации пациенты отказались: пройти лечение в стационаре согласились лишь двое взрослых и двое детей.

Напомним, в Коми жара продлится всю неделю. Ранее синоптики сообщали о том, что температурный режим в ближайшие дни превысит средние показатели на 7-9 С. До третьего августа столбик термометра не опустится ниже 27 С. А во второй половине недели на территории республики усилится влияние циклонов и жара немного спадет. Средние показатели будут около 23-28 С. В этот же период на большей части территории Республики Коми ожидаются дожди с грозами.