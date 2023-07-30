Жара не отступит: синоптики дали прогноз на следующую неделю в Коми

В начале недели в Коми сохранится жаркая погода, которая установится в последние выходные июля. Такой прогноз на последние дни июля и начало августа дает ЦГМС.

Температурный превысит обычные показатели на 7...9С. В дневные часы столбик термометра будет повышаться до +27...+32С, в ночные часы понижаться до +15...+20С. Пройдут отдельные грозовые дожди, в юго-западных районах ливни с грозами.