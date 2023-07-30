Жара не отступит: синоптики дали прогноз на следующую неделю в Коми
- 11:00 30 июля
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- Служба новостей
В начале недели в Коми сохранится жаркая погода, которая установится в последние выходные июля. Такой прогноз на последние дни июля и начало августа дает ЦГМС.
Температурный превысит обычные показатели на 7...9С. В дневные часы столбик термометра будет повышаться до +27...+32С, в ночные часы понижаться до +15...+20С. Пройдут отдельные грозовые дожди, в юго-западных районах ливни с грозами.
Во второй половине недели с усилением влияния циклонов и их фронтальных разделов жара ослабнет до +23...+28С, дожди с грозами пройдут в большинстве районов, местами с градом и шквалистым усилением ветра.
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