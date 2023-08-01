Ангел-хранитель накроет крылом: Глоба назвала Знаки, которых ждет умопомрачительная удача

Тамара Глоба, озвучила прогнозы успеха на последний месяц лета этого года для нескольких Знаков. Главный совет от специалиста области астрологии на этот период — вы можете добиться успеха на работе, наблюдая за происходящим со стороны, а не находясь в центре суеты. Раки

Представителям этого Знака важно не перегружаться работой. Если они смогут правильно оценить свои сильные стороны, то смогут успешно достичь желаемых целей.

Львы

Львам следует сосредоточиться на долгосрочном планировании. Люди, рожденные под этим Знаком, смогут реализовать свои желания, четко спланировав проекты.

Девы

Дева - время использовать все свои связи. Благодаря знакомствам Вы сможете подняться по лестнице успеха, пишет портал vnimanie.pro со ссылкой на Павла Глобу.