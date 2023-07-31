Сыктывкарка, которую вытащили из траншеи в Эжве, так и не пришла в сознание

Как сообщили в Минздраве Коми, спустя неделю 84-летняя женщина, которая упала в траншею в Эжвинском районе столицы Коми, все еще в тяжелом состоянии. Медики не дают прогнозов, положительной динамики тоже нет. Она все еще подключена к аппарату ИВЛ и находится в реанимации без сознания.

Напомним, неделю назад, 24 июля в районе улицы Мира в Эжве понадобилась помощь спасателей. 84-летняя женщина упала в траншею и не могла самостоятельно выбраться. Она потеряла сознание и получила серьезные травмы. Спасатели и медики ее погрузили на жесткий щит и перенесли в машину скорой, после чего подключили к аппарату ИВЛ и увезли в Эжвинскую больницу.