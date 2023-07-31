Осень будет золотой: Тамара Глоба назвала знаки, кто сказочно разбогатеет осенью 2023 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что один знак Зодиака неприлично разбогатеет предстоящей осенью. Она станет действительно золотой.

Счастливчики - Стрельцы.

По мнению астролога, рожденные под этим огненным знаком смогут получить шанс, который дается только раз в жизни - если не упустить его, что финансовое положение исправится, Стрельцы несколько лет ни в чем нуждаться не будут.