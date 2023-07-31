Осень будет золотой: Тамара Глоба назвала знаки, кто сказочно разбогатеет осенью 2023 года
- 17:30 31 июля
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- Служба новостей
Астролог Тамара Глоба заявила, что один знак Зодиака неприлично разбогатеет предстоящей осенью. Она станет действительно золотой.
Счастливчики - Стрельцы.
По мнению астролога, рожденные под этим огненным знаком смогут получить шанс, который дается только раз в жизни - если не упустить его, что финансовое положение исправится, Стрельцы несколько лет ни в чем нуждаться не будут.
"На пути встретятся авторитетные люди, которые помогут встать на ноги. Сейчас нельзя упускать шанс – деньги пойдут", – заявила она.
Судьба будет в руках самих Стрельцов, только им решать, что делать с той удачей, которая на них обрушится. Смело идите к целям, все получится наилучшим образом.
Ранее астролог рассказала, что до конца последнего месяца 2023 года три знака зодиака обретут безграничное счастье. Как сообщает именитый и авторитетный российский астролог Тамара Глоба, единственное, что ждет их впереди, — это белая полоса.
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