В Сыктывкаре пропал невысокий 49-летний мужчина с сединой

В столице Коми объявили о поисках 49-летнего Александра Аркадьевича Шнитко. Он пропал 28 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда Лиза Алерт. Члены поисковой группы распространяют информацию о приметах пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза.

Был одет в черную футболку, синие джинсы, черную кпку и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 или 02. Телефон инфорга Анны: 89042243280.