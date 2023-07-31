В Сыктывкаре пропал невысокий 49-летний мужчина с сединой
- 11:30 31 июля
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- Служба новостей
В столице Коми объявили о поисках 49-летнего Александра Аркадьевича Шнитко. Он пропал 28 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда Лиза Алерт.
Члены поисковой группы распространяют информацию о приметах пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза.
Был одет в черную футболку, синие джинсы, черную кпку и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно, просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 или 02. Телефон инфорга Анны: 89042243280.
Напомним, Напомни, в Коми уже больше недели разыскивают Валентину Овсянникову, в девичестве Коскову, из Усинска. В ориентировке указано, что женщина пребывает в пожилом возрасте, 69 лет, она может нуждаться в медицинской помощи.
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