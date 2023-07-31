Уже с 1 августа: в России будут рассылать новые повестки по мобилизации

С 1 августа в РФ начнут оповещать о мобилизации при помощи повесток нового образца. Они напоминают те, которыми оповещают срочников.

В шапке документа будет упомянут приказ президента об объявлении мобилизации, а также точная дата и время, когда нужно явиться в военкомат.