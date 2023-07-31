Уже с 1 августа: в России будут рассылать новые повестки по мобилизации
- 15:40 31 июля
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- Служба новостей
С 1 августа в РФ начнут оповещать о мобилизации при помощи повесток нового образца. Они напоминают те, которыми оповещают срочников.
В шапке документа будет упомянут приказ президента об объявлении мобилизации, а также точная дата и время, когда нужно явиться в военкомат.
Напомним, что 14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Это значит, что повестка в электронном виде считается врученной с тех пор, как ее разместили в личном кабинете на портале Госуслуг. При этов Кремле заявили, что второй волны мобилизации в России в ближайшие месяцы не планируется в связи с тем, что в этом нет необходимости.
Напомним также, участникам специальной военной операции, которая началась в феврале 2022 года, и членам их семей из Коми будут компенсировать стоимость путевки и проезда на санаторно-курортное лечение.
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