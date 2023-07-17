В Коми участникам СВО компенсируют путевку и проезд в санаторий

Участникам специальной военной операции, которая началась в феврале 2022 года, и членам их семей из Коми будут компенсировать стоимость путевки и проезда на санаторно-курортное лечение. Постановление об этом вступит в силу с 22 июля 2023 года.

Компенсация стоимости путевки составит до 55 тысяч рублей, а компенсация проезда будет определена по фактическим тратам на проезд, но не более 20 тысяч рублей. Обе меры поддержки предоставляются однократно, а право на них удостоверяется именным сертификатом, который можно получить, обратившись в центр социальной защиты населения и предоставив необходимые документы, включая заявление, паспорт, документы, подтверждающие родственные отношения с участником СВО или факт нахождения члена семьи на иждивении у него, а также медицинская справка.