В Сыктывкаре водитель ПАЗа сбил мужчину на велосипеде
- 09:20 31 июля
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- Служба новостей
30 июля в столице Коми произошла авария с участием автобуса и велосипедиста. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по Коми.
Это случилось в 18:50, когда водитель маршрутного автобуса ПАЗ, двигаясь по маршруту №3 по улице Тентюковской со стороны улицы Громова в направлении улицы Петрозаводской, наехал на велосипедиста, который двигался попутно справа по ходу движения автобуса.
В результате столкновения, у 40-летнего велосипедиста диагностировали травму, ушиб и ссадину коленного сустава. Он не был госпитализирован. Водитель автобуса не пострадал.
Напомним также, ранее, 29 июля, мужчина, управляя автомобилем Renault Megane, устроил в столице Коми ДТП со машиной скорой помощи.
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