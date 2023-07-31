В Сыктывкаре водитель ПАЗа сбил мужчину на велосипеде

30 июля в столице Коми произошла авария с участием автобуса и велосипедиста. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по Коми.

Это случилось в 18:50, когда водитель маршрутного автобуса ПАЗ, двигаясь по маршруту №3 по улице Тентюковской со стороны улицы Громова в направлении улицы Петрозаводской, наехал на велосипедиста, который двигался попутно справа по ходу движения автобуса.