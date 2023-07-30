В Сыктывкаре водитель "Рено" не уступил "скорой" и устроил ДТП

29 июля в 11:00 45-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Megane, устроил в столице Коми ДТП со машиной скорой помощи. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по республике.

Во время разворота на Октябрьском проспекте, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. Затем Megane еще раз столкнулся, на этот раз с Hyundai Elantra, и съехал в кювет.