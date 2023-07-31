Пропавшую в Жешарте пенсионерку нашли живой

Пропавшую Надежду Пархачеву из Жешарта нашли меньше чем за сутки. Информацию об этом опубликовали на своей странице в социальных сетях представители поискового отряда "Лиза Алерт".



Напомним, 65-летняя Надежда Пархачева, в девичестве Пилипчук, пропала 29 июля, а уже 30 числа женщину нашли и вернули близким. Волонтеры-поисковики благодарят всех, кто содействовал поискам, и просят остановить распространение ориентировок.



Также в Коми продолжают разыскивать Валентину Овсянникову. Девичья фамилия пропавшей Коскова. Последний раз женщину видели 11 июля, и с тех пор никто из близких не знает о ее местонахождении. В ориентировке поясняется, что пенсионерка может нуждаться в помощи медиков.





Предположительно в день исчезновения она была одета в голубую куртку. Среди примет Овсянниковой: рост 160 см, плотное телосложение, седые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Волонтеры просят всех, кто владеет любой информацией об Овсянниковой, сообщить по телефонам: 8-800- 700-54-52 (звонок бесплатный на территории всей России) или 02.