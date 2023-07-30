Руководитель управления городского хозяйства администрации Воркуты арестован

30 июля судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, фигурант незаконно приобрел, хранил в нежилом помещении, а также перевозил на своем автомобиле наркотическое средство в крупном и значительном размере до момента изъятия его сотрудниками правоохранительных органов.