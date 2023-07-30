Руководитель управления городского хозяйства администрации Воркуты арестован
- 14:00 30 июля
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- Служба новостей
30 июля судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, фигурант незаконно приобрел, хранил в нежилом помещении, а также перевозил на своем автомобиле наркотическое средство в крупном и значительном размере до момента изъятия его сотрудниками правоохранительных органов.
Причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в частности, показаниями обвиняемого и свидетелей, явкой с повинной, протоколами осмотра места происшествия, проведенными химико-токсиологическими исследованиями, а также иными материалами уголовного дела.
По уголовному делу следственно-оперативной группой продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, а также выявление иных фактов противоправной деятельности фигуранта.
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