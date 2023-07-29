В Сыктывкаре горел многоквартирный дом

В Сыктывкаре ночью горел дом, из огня выбралось 5 человек. Об этом сообщает МЧС по Коми.

29 июля в 03:48 поступил звонок о пожаре в квартире дома №39 на улице Пушкина. Туда сразу были направлены 3 пожарные машины. Когда спасатели прибыли на место происшествия, 5 человек уже самостоятельно выбрались из здания. Огонь потушили за 4 минуты. Никто из людей не пострадал, площадь пожара оказалась 2 м2. Предполагается, что причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.