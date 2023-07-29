В Коми ввели ограничение на пребывание граждан в лесах

С сегодняшнего дня, 29 июля, в Коми ввели ограничение пребывания граждан в лесу. Такое решение принято в связи с пожароопасной ситуацией в регионе. Соответствующий приказ подписала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.



В документе указано, что исключение касается только тех граждан, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с работой в лесу. При въезде в лесную зону установят предупредительные аншлаги. Кроме этого, специализированные бригады будут патрулировать леса, особенно места отдыха людей, так как значительная доля пожаров случается именно вследствие неосторожного обращения с огнем.

Ближайшие 10 дней на территории Коми установлен режим повышенной готовности. Действие ограничения продлится до особого распоряжения.