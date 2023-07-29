В Коми сломался пассажирский самолёт

В одном из аэропортов Коми сломался самолёт. Но пассажиры были доставлены в нужный пункт назначения. Об этом сообщает "Коми Авиа".

26 июля самолёт Ан-24 сломался в аэропорту Усть-Цильмы. Он должен был лететь в Сыктывкар. Пассажиров, которые должны были лететь этим рейсом, не заставили долго ждать. Як-40 из Вологды прилетел и привёз запчасти для Ан-24. В 16:30 вологодский самолёт отправился за пассажирами, а в 19:20 он приземлился в столице Коми. На борту было 15 человек.