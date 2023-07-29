В Коми сломался пассажирский самолёт
- 13:11 29 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото Комиавиатранс
В одном из аэропортов Коми сломался самолёт. Но пассажиры были доставлены в нужный пункт назначения. Об этом сообщает "Коми Авиа".
26 июля самолёт Ан-24 сломался в аэропорту Усть-Цильмы. Он должен был лететь в Сыктывкар. Пассажиров, которые должны были лететь этим рейсом, не заставили долго ждать. Як-40 из Вологды прилетел и привёз запчасти для Ан-24. В 16:30 вологодский самолёт отправился за пассажирами, а в 19:20 он приземлился в столице Коми. На борту было 15 человек.
Напомним, что в начале июля 2023 года в Воркуте приземлились два ракетоносца. Самолёты преодолели 9 тысяч километров и провели в воздухе около 12 часов. Заправлялся каждый из авиатранспортов на лету от другого самолёта Ил-78.
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