В Сыктывкаре женщина-водитель Шкоды сбила трехлетнего мальчика

21 июля в столице Коми под колеса авто попал 3-летний мальчик. Его сбила женщина-водитель 1978 года рождения за рулем Skoda Rapid, рассказали в ГИБДД Сыктывкара.

По информации Госавтоинспекции, женщина выезжала со двора дома №62 по улице Коммунистической. Во время движения она не заметила мельчика, который переходил дорогу, и сбила его. Ребенок был с мамой, но так оказалась слишком далеко от сына.