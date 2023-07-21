В Сыктывкаре женщина-водитель Шкоды сбила трехлетнего мальчика
- 16:30 21 июля
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- Служба новостей
21 июля в столице Коми под колеса авто попал 3-летний мальчик. Его сбила женщина-водитель 1978 года рождения за рулем Skoda Rapid, рассказали в ГИБДД Сыктывкара.
По информации Госавтоинспекции, женщина выезжала со двора дома №62 по улице Коммунистической. Во время движения она не заметила мельчика, который переходил дорогу, и сбила его. Ребенок был с мамой, но так оказалась слишком далеко от сына.
Напомним, в этот же день 21 июля в столице Коми произошло ДТП, где пострадал ребенок. 3-летняя девочка с мамой направлялась в детский сад. По пути было необходимо перейти дорогу во дворе. Ребенок выбежал на проезжую часть, где в это время двигался автомобиль "Лада".
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