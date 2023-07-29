Марк Бартон назвал ситуации, когда с мужчиной точно нужно расставаться

Вопрос «Стоит ли сохранять отношения с партнером или лучше расстаться?» всегда требует индивидуального подхода, а решение зависит от многих факторов. Однако есть несколько типов мужчин, с которыми точно не нужно пытаться быть вместе, считает популярный психолог и специалист по семейным отношениям Марк Бартон. В своем Telegram-канале он подробно описал таких мужчин и рассказал, почему отношения с ними не сделают вас счастливыми:

— неумеющий общаться; он жестко отстаивает свою позицию, а свое развитие и трансформацию воспринимает как слабость, унижение;