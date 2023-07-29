Марк Бартон назвал ситуации, когда с мужчиной точно нужно расставаться
- 15:40 29 июля
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- Служба новостей
Вопрос «Стоит ли сохранять отношения с партнером или лучше расстаться?» всегда требует индивидуального подхода, а решение зависит от многих факторов. Однако есть несколько типов мужчин, с которыми точно не нужно пытаться быть вместе, считает популярный психолог и специалист по семейным отношениям Марк Бартон. В своем Telegram-канале он подробно описал таких мужчин и рассказал, почему отношения с ними не сделают вас счастливыми:
— неумеющий общаться; он жестко отстаивает свою позицию, а свое развитие и трансформацию воспринимает как слабость, унижение;
— лжец; рядом с ним вы постоянно чувствуете тревогу, раздражение, неуверенность, агрессию. Такой человек не даст вам эмоционального комфорта и безопасности;
— постоянно сравнивающий вас с другими женщинами не в вашу пользу. Такого отношения к себе допускать никогда нельзя;
— предпочитающий держать вас на дистанции от своего окружения; ситуации бывают разные, но если мужчина ничего не объяснил, знайте — он скрывает от вас свою темную сторону, и там может быть все, что угодно;
— безработный; здесь даже объяснять ничего не нужно — от такого человека необходимо бежать как можно дальше;
— постоянно всем недовольный; даже если сначала вас это не смущает, период влюбленности пройдет, и тогда вы просто сойдете с ума рядом с таким негативщиком.
Напомним, ранее Марк Бартон назвал главную ошибку девушек в начале отношений.
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