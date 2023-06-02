Психолог Марк Бартон назвал главную ошибку девушек в начале отношений

Несмотря на всю романтичность периода в самом начале отношений, он таит в себе огромное количество угроз для счастья будущей пары. Как говорит гуру отношений семейный психолог Марк Бартон, чаще всего роковую ошибку совершают именно девушки: речь идет об отказе от своих увлечений ради партнера, чтобы не упустить его. Психолог уверен, если посвящать все время возлюбленному, это оттолкнет его и все очень быстро закончится, пишет портал Super.

«Огромная ваша ошибка состоит в том, что, когда вы входите в отношения, вы для того, чтобы не потерять мужчину, начинаете постепенно отказываться от тех источников радости и удовольствия, которые у вас были до него. Потому что, с одной стороны, гормоны шалят, с другой стороны, уверенность в себе хромает, с третьей стороны — вы хотите, чтобы он был с вами рядом, не упустить его», — объясняет психолог. Однако, по словам Бартона, такая тактика ни к чему хорошему не приводит, а точнее — приводит к тому, что вы превращаетесь в «вампира» в отношениях с партнером.