В Коми женщина "инвестировала" в мошенников почти миллион рублей

В Воркуте 61-летняя горожанка инвестировала в мошенников чуть меньше миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.



Как пояснили в ведомстве, в отделение полиции Воркуты обратилась 61-летняя местная жительница. Она рассказала, как нашла в интернете рекламу инвест-компании. Женщина перешла по ссылке и заполнила заявку. После чего с ней связались администраторы сайта и помогли создать личный кабинет на платформе, где также отражался счет с ее вложениями. Там же пенсионерка видела, как "растут" ее доходы. В общей сложности женщина инвестировала 950 тысяч рублей. В какой-то момент воркутинка решила снять заработанные деньги, но это оказалось невозможным. Осознав, что попалась на уловку аферистов, женщина заявила в полицию. Следователи Воркуты завели уголовное дело по ч.2 и ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).