В Емве управляющая магазином сбежала от инвентаризации на ворованном электросамокате

В Емве управляющая магазином электроники сбежала с работы на ворованном электросамокате. Информация об этом появилась на официальном сайте Прокуратуры Коми.



Как поясняется в релизе ведомства, в феврале 2023 года женщину назначили управляющей магазином. Воспользовавшись служебным положением, обвиняемая похитила с места работы ноутбук, фитнес-часы, блендер, электрический штопор, робот-пылесос, а также электросамокат.



Спустя два месяца при плановой инвентаризации проверяющие обнаружили пропажу вышеупомянутой электроники. Испуганная женщина, чтобы избежать наказания, сбежала из магазина прямо на похищенном ранее самокате.



После задержания правоохранителями обвиняемая полностью признала вину. Все украденное имущество вернули владельцу. Суд признал управляющую виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и назначил наказание в виде одного года условно с испытательным сроком на один год.