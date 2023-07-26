В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили двух детей на велосипедах
- 17:25 26 июля
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- Служба новостей
24 июля в столице Коми произошла авария с двумя детьми на велосипедах и автомобилем Lada Kalina. Около 14:25 машина двигалась по улице Оплеснина и наехала на ребят. Об этом рассказали в ГИБДД республики.
Пострадали девочка 2014 года рождения и 16-летний подросток. У пострадавшей ушиб бедра и ссадина колена. Травмы юноши не уточняются. Водитель автомобиля за рулем с 2009 года. Дети, вопреки правилам дорожного движения, пересекали переход не спешившись, что делать крайне опасно.
Ранее в Коми под колеса авто попали две девушки. В 12:30 в центре села Усть-Кулом водитель 1951 года рождения на автомобиле Reno Logan наехал на двух девушек-пешеходов 2001 и 1993 года рождения. Как сообщили в ГИБДД по Коми, они переходили дорогу по пешеходному переходу.
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