В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили двух детей на велосипедах

24 июля в столице Коми произошла авария с двумя детьми на велосипедах и автомобилем Lada Kalina. Около 14:25 машина двигалась по улице Оплеснина и наехала на ребят. Об этом рассказали в ГИБДД республики.

Пострадали девочка 2014 года рождения и 16-летний подросток. У пострадавшей ушиб бедра и ссадина колена. Травмы юноши не уточняются. Водитель автомобиля за рулем с 2009 года. Дети, вопреки правилам дорожного движения, пересекали переход не спешившись, что делать крайне опасно.