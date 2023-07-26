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В Коми водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

В Коми водитель сбил двух девушек на пешеходном переходеФото "Про Город Сыктывкар"

26 июля в селе Республики Коми водитель машины сбил двух человек. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как это случилось и есть ли пострадавшие. 

В 12:30  в центре села Усть-Кулом произошла авария. По адресу улица Ленина, 2, водитель 1951 года рождения на автомобиле Reno Logan наехал на двух девушек пешеходов 2001 и 1993 года рождения. Как сообщили в ГИБДД по Коми, они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как рассказали в Госавтоинспекции, пешеходы пострадали. В каком они состоянии — неизвестно. Все причины и подробности происшествия сейчас устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ДПС. 

Напомним, что днем 26 июля в Сыктывкаре на пересечении улиц Карла Маркса и Орджоникидзе столкнулись два автомобиля. Пострадавших людей нет. Одна из машин получила сильные повреждения передней части кузова.

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