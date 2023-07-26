В Коми водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

26 июля в селе Республики Коми водитель машины сбил двух человек. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как это случилось и есть ли пострадавшие.

В 12:30 в центре села Усть-Кулом произошла авария. По адресу улица Ленина, 2, водитель 1951 года рождения на автомобиле Reno Logan наехал на двух девушек пешеходов 2001 и 1993 года рождения. Как сообщили в ГИБДД по Коми, они переходили дорогу по пешеходному переходу.