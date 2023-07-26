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В центре Сыктывкара произошло серьезное ДТП

В центре Сыктывкара произошло серьезное ДТПФото "Про Город Сыктывкар"

26 июля в центре столицы Коми случилась авария. Журналист портала “Про Город” узнал, есть ли пострадавшие и как все произошло.

Примерно в 12 часов дня на пересечении улиц Орджоникидзе и Карла Маркса произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. Машина марки Daewoo Nexia получила серьезные повреждения передней части кузова. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, а зона столкновения ограничена дорожными конусами. 

Как сообщили в ГИБДД, пострадавших в аварии нет, причины и подробности случившегося сейчас устанавливаются. 

Напомним, что 23 июля в Сыктывкаре произошла авария возле торгово-развлекательного центра “Макси”. Два автомобиля марок Toyota и Opel столкнулись на парковке. Пострадавших людей нет. 

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