В центре Сыктывкара произошло серьезное ДТП

26 июля в центре столицы Коми случилась авария. Журналист портала “Про Город” узнал, есть ли пострадавшие и как все произошло.

Примерно в 12 часов дня на пересечении улиц Орджоникидзе и Карла Маркса произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. Машина марки Daewoo Nexia получила серьезные повреждения передней части кузова. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, а зона столкновения ограничена дорожными конусами.