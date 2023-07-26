В Коми задержан начальник УЖКХ за подозрение в незаконном обороте наркотических веществ
- 12:45 26 июля
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- Екатерина Барандова
25 июля в региональных telegram-каналах Коми распространили информацию, что в мэрии Воркуты проходят обыски. В администрации Заполярья слухи опровергли. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности ситуации.
Ранее телеканал "ТВ ГАЛО" опубликовал в соцсетях видео, где ведется осмотр машины. По словам очевидцев, транспорт принадлежит начальнику УЖКХ Воркуты.
Как рассказали в мэрии Воркуты, никаких обысков в последнее время в администрации города не было:
“Информация о проведении обысков на данный момент не подтверждается. По остальным вопросам обратитесь за комментариями в правоохранительные органы”.
В МВД по Республике Коми прокомментировали ситуацию:
“25 июля полицейскими Воркуты задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Вечером в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы Воркуты остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением начальника Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО “Воркута”.
Как сообщили в МВД, подозреваемого в незаконных действиях задержали на несколько суток до выяснения обстоятельств:
“В ходе досмотра автомобиля полицейскими обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ”.
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