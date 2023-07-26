В Коми задержан начальник УЖКХ за подозрение в незаконном обороте наркотических веществ

25 июля в региональных telegram-каналах Коми распространили информацию, что в мэрии Воркуты проходят обыски. В администрации Заполярья слухи опровергли. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности ситуации.

Ранее телеканал "ТВ ГАЛО" опубликовал в соцсетях видео, где ведется осмотр машины. По словам очевидцев, транспорт принадлежит начальнику УЖКХ Воркуты.

Как рассказали в мэрии Воркуты, никаких обысков в последнее время в администрации города не было:

“Информация о проведении обысков на данный момент не подтверждается. По остальным вопросам обратитесь за комментариями в правоохранительные органы”.

В МВД по Республике Коми прокомментировали ситуацию: