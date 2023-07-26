В Коми с начала года более 700 семей получили сертификаты на региональный семейный капитал

В 2023 году региональный семейный капитал (РСК) в Коми при рождении третьего или последующего ребенка получили уже 704 семьи. Об этом рассказали в пресс-службе Минтрудсоц Коми.



Как заявила министр ведомства Екатерина Грибкова, поддержкой государства с начала года воспользовались 1427 семей, при этом примерно треть из них использовали деньги на ремонт жилья. Еще 263 семьи вложили маткапитал в приобретение собственной квартиры или дома. Чиновник также напомнила, что с первого августа 2023 года РСК разрешат тратить еще и на покупку автомобиля, снегохода или маломерного судна.



Отметим, сегодня региональный семейный капитал можно использовать полностью или частями. Помимо улучшения жилищных условий, средства из РСК можно направить на лечение или образование ребенка. Кроме этого, единожды в году каждая семья имеет право на получение выплаты 25 тысяч рублей за счет средств РСК.



Ранее депутаты Коми предлагали дать возможность семьям на средства из регионального материнского капитала приобретать музыкальные инструменты в случае, если ребенок является учащимся музыкального образовательного учреждения на территории России, а также лекарственные препараты, необходимые для лечения детей.