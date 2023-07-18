В Коми региональный маткапитал предложили тратить на лекарства и музыкальные инструменты
- 07:00 18 июля
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- Татьяна Зубова
В Коми региональный материнский капитал предложили тратить на лекарства и музыкальные инструменты, сообщает БНК. С такой инициативой выступила депутат Госсовета Коми Наталия Зиновьева из фракции ЛДПР.
Законопроект дополнит действующий в регионе закон о мерах соцподдержки семей с детьми. Как следует из пояснительной записки, поправка относительно музыкальных инструментов для детей внесена из-за многочисленных просьб родителей. Согласно нововведениям, если ребенок получает музыкальное образование в любой образовательной организации России, родители имеют право использовать средства из маткапитала на покупку музыкального инструмента. Депутат считает, ребенку мало просто посещать музыкальную школу, важно иметь возможность оттачивать свое мастерство за пределами учебного заведения, например, репетировать дома.
Вторая поправка - право приобретать на средства из маткапитала дорогостоящие лекарственные препараты.
"Они им жизненно необходимы", - поясняется в тексте законопроекта.
Предстоящее заседание Госсовета запланировано на 27 июля, однако повестка еще не сформирована. Будет ли в нее включен этот вопрос, остается неизвестным.
Напомним, региональный материнский капитал в Коми составляет 150 тысяч рублей. Его можно потратить, в том числе на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), получение платных медицинских услуг ребенком (детьми).
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