В Коми региональный маткапитал предложили тратить на лекарства и музыкальные инструменты

В Коми региональный материнский капитал предложили тратить на лекарства и музыкальные инструменты, сообщает БНК. С такой инициативой выступила депутат Госсовета Коми Наталия Зиновьева из фракции ЛДПР.



Законопроект дополнит действующий в регионе закон о мерах соцподдержки семей с детьми. Как следует из пояснительной записки, поправка относительно музыкальных инструментов для детей внесена из-за многочисленных просьб родителей. Согласно нововведениям, если ребенок получает музыкальное образование в любой образовательной организации России, родители имеют право использовать средства из маткапитала на покупку музыкального инструмента. Депутат считает, ребенку мало просто посещать музыкальную школу, важно иметь возможность оттачивать свое мастерство за пределами учебного заведения, например, репетировать дома.



Вторая поправка - право приобретать на средства из маткапитала дорогостоящие лекарственные препараты.

"Они им жизненно необходимы", - поясняется в тексте законопроекта.