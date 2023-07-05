В Коми на проекты СОНКО направят более 50 млн рублей

В Коми на проекты СОНКО направят более 50 миллионов рублей. Об этом заявил в своем обращении глава региона Владимир Уйба.

Губернатор отметил, что победителями конкурса грантов главы Коми для социально ориентированных некоммерческих организаций стали сразу 92 организации республики. При том, что за победу боролись 177 участников из 20 муниципалитетов Коми.