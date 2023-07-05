В Коми на проекты СОНКО направят более 50 млн рублей
- 08:00 5 июля
- 0+
- administrator
В Коми на проекты СОНКО направят более 50 миллионов рублей. Об этом заявил в своем обращении глава региона Владимир Уйба.
Губернатор отметил, что победителями конкурса грантов главы Коми для социально ориентированных некоммерческих организаций стали сразу 92 организации республики. При том, что за победу боролись 177 участников из 20 муниципалитетов Коми.
Всего на поддержку грантов направили 51 миллион рублей, половина средств из которых выделила республика, еще столько же направили из федерального бюджета.
Уйба отметил, что большинство проектов конкурса связаны с пропагандой здорового образа жизни. Так, в спортивной сфере грантовую поддержку получат сразу 23 проекта. Один из них "Доступный спорт (Иппотерапия)" направлен на работу с детьми-инвалидами. Проект подразумевает занятия детей с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет по адаптивной верховой езде (иппотерапии). Организаторы планируют провести 500 индивидуальных занятий.
Еще 23 проекта помогут осуществлению собственных инициатив граждан: в селах и деревнях региона оборудуют детские и спортивные площадки и обустроят места отдыха.
Глава отметил, что популярными в этом году стали также научные проекты. Гранты по этому направлению выиграли сразу 17 организаций. Благодаря одному из них в Коми пройдет IV открытый фестиваль детского видеотворчества "Пышкай", который соберет юных журналистов со всей республики. На мероприятии ребятам организуют мастер-классы по корреспондентской и операторской работе, монтажу, а также расскажут о продвижении медиа-продукта и создании имиджа ведущего.
...