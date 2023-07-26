Сыктывкарец познакомился на сайте знакомств с мошенницей и потерял 18 тысяч рублей

Сыктывкарец познакомился на сайте знакомств с инетрнет-мошенницей и потерял 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.



По информации ведомства, 29-летний житель столицы познакомился на сайте знакомств с девушкой. После непродолжительной переписки она пригласила его на авиационную выставку и прислала ссылку на сайт для оплаты билетов. Сыктывкарец заполнил необходимые данные, в том числе реквизиты карты, а после получил код для оплаты из смс и подтвердил операцию. Сразу после с его карты списали все имеющиеся средства - 18 тысяч рублей. Заподозрив неладное, он попытался вновь зайти на сайт, но тот уже был заблокирован, а сама девушка больше не вышла на связь. Сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой вынесут процессуальное решение.



Ранее в Воркуте мошенники убедили местного жителя оформить многомиллионные займы и переслать все средства на их счета. Чтобы обмануть потерпевшего, аферисты использовали схему с подставными следователем, юристом и сотрудником банка. В итоге мужчина лишился чуть меньше трех миллионов рублей.