В Коми расследуют смерть рабочего в депо

Трагедия произошла с работником ОАО "РЖД". Осмотрщик–ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Сосногорск был найден на рабочем месте без признаков жизни. Обстоятельства его смерти уточняются, организуется комиссия по расследованию несчастного случая.

Напомним также, 24 на улице Мира в Эжве 84-летняя женщина упала в траншею и не могла самостоятельно выбраться. Спасатели вместе с медиками вынесли пострадавшую на жестком щите и транспортировали ее в машину скорой помощи. Ее увезли в тяжелом состоянии на ИВЛ, госпитализировали в Эжвинскую горбольницу. Сейчас пациентка находится в реанимации, без сознания, состояние тяжелое.