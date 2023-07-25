В Коми прорвало бесхозный нефтепровод

На Усинском нефтяном месторождении произошла утечка нефтепродуктов из бесхозной трубы, сообщила руководитель Минприроды Коми Екатерина Киселевич. По ее словам, при плановом осмотре системы сбора скважиной продукции в районе скважины № 371 на 35-м километре федеральной трассы были обнаружены следы нефтепродуктов. Объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил 50 литров. Утечка была локализована, на место выехала оперативная группа, организованы мероприятия по ликвидации последствий нефтесборной жидкости с участием ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

Труба, из которой произошла утечка, не числится на балансе предприятия, ее принадлежность не установлена.