Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми прорвало бесхозный нефтепровод

В Коми прорвало бесхозный нефтепровод"Усинск.Новости"

На Усинском нефтяном месторождении произошла утечка нефтепродуктов из бесхозной трубы, сообщила руководитель Минприроды Коми Екатерина Киселевич.

По ее словам, при плановом осмотре системы сбора скважиной продукции в районе скважины № 371 на 35-м километре федеральной трассы были обнаружены следы нефтепродуктов. Объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил 50 литров. Утечка была локализована, на место выехала оперативная группа, организованы мероприятия по ликвидации последствий нефтесборной жидкости с участием ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

Труба, из которой произошла утечка, не числится на балансе предприятия, ее принадлежность не установлена.

Напомним, меньше месяца назад, первого июля, под Усинском зафиксировали серьезный разлив нефти. Жидкость попала в реку Колву. Тогда причиной стала авария на трубопроводе ООО "Нобель-Ойл". Обстоятельства случившегося выясняли в Следственном комитете региона.

...

  • 0

Популярное

Последние новости