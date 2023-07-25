В Коми прорвало бесхозный нефтепровод
- 14:20 25 июля
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- Служба новостей
На Усинском нефтяном месторождении произошла утечка нефтепродуктов из бесхозной трубы, сообщила руководитель Минприроды Коми Екатерина Киселевич.
По ее словам, при плановом осмотре системы сбора скважиной продукции в районе скважины № 371 на 35-м километре федеральной трассы были обнаружены следы нефтепродуктов. Объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил 50 литров. Утечка была локализована, на место выехала оперативная группа, организованы мероприятия по ликвидации последствий нефтесборной жидкости с участием ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".
Труба, из которой произошла утечка, не числится на балансе предприятия, ее принадлежность не установлена.
Напомним, меньше месяца назад, первого июля, под Усинском зафиксировали серьезный разлив нефти. Жидкость попала в реку Колву. Тогда причиной стала авария на трубопроводе ООО "Нобель-Ойл". Обстоятельства случившегося выясняли в Следственном комитете региона.
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