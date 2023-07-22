Суммы социальных выплат пересчитают: кто получит прибавку и сколько она составит

В России повысят МРОТ. Это скажется на суммах социальных выплат. При этом некоторые прибавки можно будет получить раньше, уже в июле. Кому повысят выплаты и на сколько, рассказал Life.

Какие социальные выплаты зависят от МРОТ и на сколько они вырастут

Минтруд подготовил проект закона об увеличении МРОТ. Прибавка составит 18,5%. Повысят минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. При этом МРОТ влияет на целый ряд соцвыплат. В частности, это затронет выплаты по больничным и декретным отпускам, а также определённые доплаты пенсионерам.

Минимальный размер оплаты труда — это минимальное вознаграждение сотрудника, выполнившего за месяц норму рабочего времени, в общем случае — 40 часов в неделю. Соответственно, работодатели обязаны устанавливать работникам зарплату не ниже этой суммы. Также МРОТ используется для расчета заработных плат и социальных выплат. В частности, пособие по беременности и родам работающей женщине либо выплаты по временной нетрудоспособности могут быть рассчитаны на основе минимального размера оплаты труда. Это происходит в том случае, если средний заработок за расчетный период отсутствовал или был ниже МРОТ, — рассказал юрист "Европейской юридической службы" Станислав Огородников.

По его словам, пособия также рассчитываются из МРОТ, если страховой стаж работника составлял менее шести месяцев. К минимальному размеру оплаты труда привязаны декретные выплаты и больничные для самозанятых лиц, например адвокатов, индивидуальных предпринимателей, нотариусов.

МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом. По Конституции РФ он не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей. Именно её применяют для оценки нуждаемости при предоставлении различных мер господдержки. В частности, речь идет о ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям с детьми. В данный момент МРОТ превышает сумму прожиточного минимума всего на 4%. В 2024 году разница должна вырасти до 17%, а в дальнейшем — до 30%.

Повышение МРОТ затронет и многих работающих пенсионеров. Они часто устраиваются на работу с минимальным размером оплаты труда. Соответственно, для них увеличатся суммы выплат, например по больничным, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Кстати, о выплатах. В Telegram -канале "Объясняем.рф" недавно напомнили о том, какие выплаты могут получить россияне с детьми, у которых доход ниже прожиточного минимума. В 2023 году им положен ряд мер поддержки.

Какие социальные выплаты повысят уже в июле

В июле повысили достаточно много социальных выплат на региональном уровне. Например, в Чукотском автономном округе с 1 июля 2023 года ежемесячная выплата на содержание ребёнка под опекой, в приёмной или патронатной семье будет составлять величину прожиточного минимума на ребенка. На 2023 год это 34 859 рублей.

В Калининградской области с 1 июля будут делать дополнительную выплату многодетным малообеспеченным семьям на подготовку к школе. Для этого не нужно будет писать заявление. Выплаты сделают на основании имеющихся данных, если семья соответствует определённым критериям. Сумма составит 5000 рублей.