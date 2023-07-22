В Коми по вине пьяного водителя пострадал ребёнок
- 15:35 22 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сысольском районе в ДТП пострадал ребёнок. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Коми.
21 июля 2023 года в 17:09 в Визинге мужчина 1980 года рождения пьяный сел за руль. Toyota ехала по улице Победы в сторону Сыктывкара, напротив дома 88 водитель начал обгон, проигнорировал запрещающий знак. В результате авто улетело в кювет и перевернулось. В машине находился ребёнок 2010 года рождения, который не был пристегнут. Мальчик получил автотравму, травму предплечья и ушибленные гематомы. Госпитализация ему не пригодилась. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Напомним, что в Сыктывкаре автоледи со стажем вождения в 11 лет сбила велосипедиста. Мужчина пересекал дорогу по тротуару и попал под колёса Skoda Octavia.
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