В Коми по вине пьяного водителя пострадал ребёнок

В Сысольском районе в ДТП пострадал ребёнок. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Коми.

21 июля 2023 года в 17:09 в Визинге мужчина 1980 года рождения пьяный сел за руль. Toyota ехала по улице Победы в сторону Сыктывкара, напротив дома 88 водитель начал обгон, проигнорировал запрещающий знак. В результате авто улетело в кювет и перевернулось. В машине находился ребёнок 2010 года рождения, который не был пристегнут. Мальчик получил автотравму, травму предплечья и ушибленные гематомы. Госпитализация ему не пригодилась. Автомобиль отправили на спецстоянку.