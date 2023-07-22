Сыктывкарский велосипедист попал под колёса иномарки

В Сыктывкаре местная жительница сбила велосипедиста. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Коми.

21 июля 2023 года в 12: 05 Skoda Octavia ехала по Лесозаводской улице в сторону улицы Школьной. На перекрестке автоледи 1991 года рождения врезалась в велосипедиста, который переезжал дорогу по тротуару. Мужчина получил ушибленную ссадину правого предплечья. Госпитализация ему не понадобилась. Сыктывкарка за рулём с 2012 года.