Сыктывкарский велосипедист попал под колёса иномарки
- 15:02 22 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре местная жительница сбила велосипедиста. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Коми.
21 июля 2023 года в 12: 05 Skoda Octavia ехала по Лесозаводской улице в сторону улицы Школьной. На перекрестке автоледи 1991 года рождения врезалась в велосипедиста, который переезжал дорогу по тротуару. Мужчина получил ушибленную ссадину правого предплечья. Госпитализация ему не понадобилась. Сыктывкарка за рулём с 2012 года.
Напомним, что вечером в этот же день три 10-летних девочки из Сыктывкара попали под колёса автобуса. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Тентюковской, но водитель не стал тормозить. Одну из подруг отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, остальным госпитализация не потребовалась.
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