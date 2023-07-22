Дети попали под автобус в Сыктывкаре

В Сыктывкаре автобус сбил трёх девочек. Одна из них была госпитализирован. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

21 июля 2023 года в 17:30 автобус №4 ехал по улице Тентюковской. В районе 81 дома он сбил трёх 10-летних девочек. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Одна из девочек получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, её увезли в больницу. Её подруги получили ссадины конечностей и тела. 50-летний водитель уже не первый раз нарушает ПДД. За 2023 год это уже 5 раз. За рулём мужчина с 2002 года.