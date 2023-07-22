В Коми пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе

В Троицко-Печорском районе пенсионерка попала под колёса Лады и сломала плечо. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Коми.

21 июля 2023 года в 10: 22 69-летняя местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу. LADA Samara ехала по Южному кварталу в сторону улицы Ленина. Напротив 4 дома 74-летний водитель сбил пенсионерку. В результате ДТП женщина получила закрытые переломы плеча, правой голени и пальца ноги. Её увезли в больницу. Водитель за рулём с 1980 года.