В Коми пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе
- 14:23 22 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Троицко-Печорском районе пенсионерка попала под колёса Лады и сломала плечо. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Коми.
21 июля 2023 года в 10: 22 69-летняя местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу. LADA Samara ехала по Южному кварталу в сторону улицы Ленина. Напротив 4 дома 74-летний водитель сбил пенсионерку. В результате ДТП женщина получила закрытые переломы плеча, правой голени и пальца ноги. Её увезли в больницу. Водитель за рулём с 1980 года.
Напомним, что в Коми из-за нетрезвого водителя погибла женщина. Автомобиль разогнался до 200 км/ч и улетел в кювет. Пассажирка не была пристегнута и погибла до приезда скорой помощи. Водитель сломал ключицу и нос, а также получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
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