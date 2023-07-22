В Коми погибла пассажирка иномарки

В Сыктывдинском районе пьяный водитель улетел в кювет. Погибла пассажирка авто. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Коми.

22 июля 2023 года в 04:25 в п.Нювчим произошло ДТП. Водитель Ford EcoSport 1988 года рождения пьяный сел за руль. В 2022 году он был лишён прав на 2 года. На скорости 200 км/ч мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Это случилось на 35 километре дороги Краснозатонский – Нювчим. Погибла пассажирка иномарки. Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы левой ключицы и носа, а также множественные ссадины. Его увезли в больницу. Никто в машине не был пристегнут.