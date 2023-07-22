Ухтинский университет примет в этом году студентов из 6 стран

В Ухте встретили первых студентов из жаркой Ганы. Об этом сообщает УГТУ. Ночью 20 июля в Ухту приехали студенты из Африки. Дауда Закари, Ашампонг Клинтон и Гьяси Бернард Кофи поступили в университет. Теперь впереди у них нелёгкий, но интересный путь. Им предстоит выучить русский язык, отучиться и завести много новых знакомств.

Всего в Ухтинском университете учиться 300 студентов из 17 различных стран. В этом году на учёбу приедут ребята из шести стран: Йемена, Сирии, Афганистана, Ирака, Палестины и Ганы.