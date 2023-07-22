Ухтинский университет примет в этом году студентов из 6 стран
- 13:28 22 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГТУ
В Ухте встретили первых студентов из жаркой Ганы. Об этом сообщает УГТУ.
Ночью 20 июля в Ухту приехали студенты из Африки. Дауда Закари, Ашампонг Клинтон и Гьяси Бернард Кофи поступили в университет. Теперь впереди у них нелёгкий, но интересный путь. Им предстоит выучить русский язык, отучиться и завести много новых знакомств.
Всего в Ухтинском университете учиться 300 студентов из 17 различных стран. В этом году на учёбу приедут ребята из шести стран: Йемена, Сирии, Афганистана, Ирака, Палестины и Ганы.
Напомним, что в 2023 году более 6 тысяч семей потратили маткапитал на получение образования детей в университетах и техникумах. Так оплатить обучение можно во многих сыктывкарских учебных заведениях.
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