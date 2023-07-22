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В Коми сняли режим повышенной готовности установленный после нефтеразлива

В Коми сняли режим повышенной готовности установленный после нефтеразливаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Обстановка с нефтеразливом в Усинске налаживается, снят режим повышенной готовности. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич.

1 июля 2023 года в Усинске прорвало нефтепровод на реке Колва. Изначально компания «Нобель-Ойл» не сообщала о произошедшем. Сообщение о случившемся поступила лишь на 2 июля. Ущерб лесному фонду оценили в 25 миллионов рублей.

Сейчас обстановка стала лучше, поэтому отменен режим «Повышенная готовность» и изменен на «Повседневная деятельность». Уже очищено 78% загрязнённой площади, в работе задействовано 35 человек.

Напомним, что 21 июля в Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею из-за прошедшего дождя.

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