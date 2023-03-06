Мужчине из Коми грозит уголовное дело за убийство трех оленей

В полицию Усть-Цилемского района поступило заявление от оленеводческого хозяйства о пропаже трех оленей, которые ранее отбились от стада. Ущерб составил 107 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий стало известно, что преступление совершил 29-летний местный житель. Будучи в 12 километрах от Сергеево Щелья, он заметил трех оленей, подстрелил их, и увез туши домой где и разделал.