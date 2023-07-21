В Сыктывкаре 3-летняя девочка попала под колеса автомобиля

21 июля в столице Коми произошло ДТП, где пострадал ребенок. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. 3-летняя девочка с мамой направлялась в детский сад. По пути было необходимо перейти дорогу во дворе. Ребенок выбежал на проезжую часть, где в это время двигался автомобиль "Лада", сообщили в ГИБДД.

Водитель не успел вовремя заметить ребенка и сбил его, но к счастью, девочка получила только незначительные травмы.

Представители ГИБДД подчеркнули, что лето еще не закончилось, и дети проводят много времени на улице. Поэтому важно напоминать родителям каждый день о правилах безопасного перехода дороги, о необходимости быть внимательными на дороге и во дворах.