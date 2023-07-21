Центробанк России принял решение поднять ключевую ставку

ЦБ после долгой паузы принял решение о повышении ключевой ставки, причем сразу с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она в последний раз росла в феврале 2022 года, когда Банк России экстренно поднял ее до 20%, сообщает РБК.

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. До этого ставка оставалась неизменной с сентября.