Центробанк России принял решение поднять ключевую ставку
- 16:00 21 июля
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- Служба новостей
ЦБ после долгой паузы принял решение о повышении ключевой ставки, причем сразу с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она в последний раз росла в феврале 2022 года, когда Банк России экстренно поднял ее до 20%, сообщает РБК.
Совет директоров Банка России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. До этого ставка оставалась неизменной с сентября.
"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Проинфляционные риски существенно усиливаются и за счет ослабления рубля, отмечает он. При этом ЦБ немного ухудшил прогноз по инфляции: она составит 5–6,5% в 2023 году и 4% в 2024-м. Раньше регулятор прогнозировал рост цен на уровне 4,5–6,5% в этом году", — подчеркивает ЦБ.
Тем временем в Коми за неделю изменились цены на некоторые продукты. В регионе подорожали бутерброды и чай, но подешевел борщевой набор.
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