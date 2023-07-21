В Коми подорожали бутерброды и чай, но подешевел борщевой набор
- 10:55 21 июля
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- Служба новостей
Комистат опубликовал данные о ценах на товары и услуги в Республике за период с 11 по 17 июля.
За прошедшую неделю цены на чай черный байховый, полукопченую и варено-копченую колбасу, мясо кур и сахар-песок выросли на 1,3-2,8%. Однако цены на куриные яйца, творог, соль поваренную, масло подсолнечное, говядину, гречку, ржаной хлеб и стерилизованное молоко снизились на 1,0-3,0%.
Среди фруктов и овощей цены на свеклу, морковь, лук репчатый, огурцы и помидоры упали на 2,5-5,1%, но бананы подорожали на 6,8%. Стоимость некоторых товаров первой необходимости также изменилась: щетки зубные подорожали на 7,1%, мыло хозяйственное - на 1,3%, а сухие корма для домашних животных, бумага туалетная и подгузники стали дешевле на 1,1-5,1%.
Среди непродовольственных товаров повышение цен отмечено на смартфоны и телевизоры (1,8-2,0%), а цены на медикаменты варьировались: аллохол подорожал на 1,0%, но комбинированные анальгетики и левомеколь подешевели на 1,3-1,9%. Цены на бензин выросли на 0,3%, а на дизельное топливо остались неизменными.
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