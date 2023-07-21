В Коми подорожали бутерброды и чай, но подешевел борщевой набор

Комистат опубликовал данные о ценах на товары и услуги в Республике за период с 11 по 17 июля.

За прошедшую неделю цены на чай черный байховый, полукопченую и варено-копченую колбасу, мясо кур и сахар-песок выросли на 1,3-2,8%. Однако цены на куриные яйца, творог, соль поваренную, масло подсолнечное, говядину, гречку, ржаной хлеб и стерилизованное молоко снизились на 1,0-3,0%.