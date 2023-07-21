Короли фортуны: этому знаку зодиака Глоба предрекла любовь, деньги и череду успеха

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов наступает счастливый период, который продлится много лет. Сейчас эти люди, по ее словам, закладывают фундамент беззаботной счастливой жизни, которая у них будет потом.

Кроме того, астролог назвала и знак, который совсем скоро будет купаться в деньгах. Такая невероятная удача улыбнется Скорпиону. При этом всех материальных благ ему хватит вплоть до 2026 года. Скорпионы начнут набивать кошельки после серьезных перемен в профессиональной сфере, которая ждет их уже в июле-августе 2023 года.