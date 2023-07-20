Будут купаться в деньгах: кому по прогнозу Глобы бедность в ближайшие годы не грозит

Именитый российский астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который совсем скоро будет купаться в деньгах. Такая невероятная удача улыбнется Скорпиону. При этом всех материальных благ ему хватит вплоть до 2026 года.

Скорпионы начнут набивать кошельки после серьезных перемен в профессиональной сфере, которая ждет их уже в июле-августе 2023 года. Именно благодаря ему ваша карьера пойдет в гору, а доходы начнут расти не по дням, а по часам. Проблемой может стать только различие во мнениях между вами и вашими партнерами. Однако и это можно уладить, если обе стороны будут согласны идти на диалог.