Будут купаться в деньгах: кому по прогнозу Глобы бедность в ближайшие годы не грозит
- 05:30 20 июля
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- Служба новостей
Именитый российский астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который совсем скоро будет купаться в деньгах. Такая невероятная удача улыбнется Скорпиону. При этом всех материальных благ ему хватит вплоть до 2026 года.
Скорпионы начнут набивать кошельки после серьезных перемен в профессиональной сфере, которая ждет их уже в июле-августе 2023 года. Именно благодаря ему ваша карьера пойдет в гору, а доходы начнут расти не по дням, а по часам. Проблемой может стать только различие во мнениях между вами и вашими партнерами. Однако и это можно уладить, если обе стороны будут согласны идти на диалог.
Напомним, ранее Тамара Глоба раскрыла, какие из знаков зодиака будут благословлены удачей в июле. У этих счастливчиков будет получаться абсолютно все в различных сферах жизни.
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