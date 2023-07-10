В Коми к концу июля ликвидируют последствия нефтеразлива
- 21:30 10 июля
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- Олег Помидоров
Напомним, 1 июля на трубопроводе под Усинском, который принадлежит компании “Нобель-Ойл”, произошел разлив нефти. Сейчас специалисты ликвидируют последствия инцидента.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич рассказала на совещании о ситуации с ликвидацией последствий разлива нефти под Усинском.
Она сообщила, что на месте разлива продолжается сбор пленки, который образуется в ходе промывки береговой линии. Также, с ее слов, продолжается откачка воды с пленкой из приямков и зачистка территории от продуктов нефтяного происхождения.
Сейчас на месте инцидента задействованы 105 человек и 16 единиц техники. 14 июля планируется проверка акватории Колвы и береговой линии на лодках. Все работы по ликвидации последствий нефтеразлива должны завершится к 27 июля.
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