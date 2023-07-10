В Коми к концу июля ликвидируют последствия нефтеразлива

Напомним, 1 июля на трубопроводе под Усинском, который принадлежит компании “Нобель-Ойл”, произошел разлив нефти. Сейчас специалисты ликвидируют последствия инцидента. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич рассказала на совещании о ситуации с ликвидацией последствий разлива нефти под Усинском.

Она сообщила, что на месте разлива продолжается сбор пленки, который образуется в ходе промывки береговой линии. Также, с ее слов, продолжается откачка воды с пленкой из приямков и зачистка территории от продуктов нефтяного происхождения.