Василиса Володина рассказала, чему научит россиян противостояние Марса и Сатурна
- 13:00 21 июля
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- Служба новостей
Популярный астролог Василиса Володина опубликовала в своем telegram-канале прогноз на 21 июля. По ее словам, важные уроки в этот день преподаст аспект Марса и Сатурна.
Люди дела столкнуться с ограничениями: внешними или внутренними. Все наполнит подъём по скользкой горке: усилий много, а продвижения будто бы нет. Так аспект Марса с Сатурном учит терпению и упорству в достижении цели. Это повод избавиться от иллюзий, приняв фактор времени: если дело вам действительно дорого, никуда оно от вас не денется, но нужен срок.
"Разбейте путь на ступеньки и отмечайте каждый пройденный шаг. За дюжиной маленьких побед обязательно придет большая", – мотивирует Володина.
Ранее астролог отметила один из знаков зодиака, который преуспеет этим летом. Володина заявила, что летом 2023 года его представители смогут существенно улучшить свое материальное положение и приобрести то, что давно хотели.
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