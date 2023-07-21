Василиса Володина рассказала, чему научит россиян противостояние Марса и Сатурна

Популярный астролог Василиса Володина опубликовала в своем telegram-канале прогноз на 21 июля. По ее словам, важные уроки в этот день преподаст аспект Марса и Сатурна.

Люди дела столкнуться с ограничениями: внешними или внутренними. Все наполнит подъём по скользкой горке: усилий много, а продвижения будто бы нет. Так аспект Марса с Сатурном учит терпению и упорству в достижении цели. Это повод избавиться от иллюзий, приняв фактор времени: если дело вам действительно дорого, никуда оно от вас не денется, но нужен срок.