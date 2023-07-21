В Коми собираются поднять тарифы на полеты внутри региона

Тарифы на полеты внутри Республики Коми могут вырасти на 20%. Соответствующий проект приказа появился на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов под авторством Республиканского комитета по тарифам. В документе указано, что ценовые изменения ожидают пассажиров, летающих компанией АО "Комиавиатранс" на самолетах типа Ан-24.



Так например, по направлению Сыктывкар-Ухта и Печора-Воркута обновленный тариф составляет 2400 рублей вместо прежних 2000 рублей, по направлению Сыктывкар-Усинск - 4800 рублей вместо 4000 рублей.



Как следует из пояснительной записки, предложение о новых фиксированных тарифах на перелеты внесли представители АО "Комиавиатранс", их уже согласовали в региональном Минэкономразвития. В тексте также отмечено, что заявленные суммы могут быть подкорректированы в ходе рассмотрения проекта. Добавим, тарифы на авиабилеты действуют с 2020 года, по некоторым направлениям с 2022 года.